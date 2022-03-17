صحيفة سعودية: الصدر يدرك عدم جدوى التحالف الثلاثي وائتلافه مع البارزاني مهدد

2022/03/17 | 11:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت صحيفة الشرق الاوسط السعودية، الاحد، عدم قدرة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر على حسم تشكيل الحكومة المقبلة من خلال التحالف الثلاثي، مبينا ان القصف الايراني لمواقع الموساد احرج الصدر ويهدد بقاء تحالفه مع مسعود بارزاني.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقالت الصحيفة في تقرير اطلعت عليه /المعلومة/ […]

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