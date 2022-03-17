وصول وزير داخلية اقليم كردستان الى مجلس النواب

2022/03/17 | 11:45 - المصدر: قناة التغيير

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لجنة تقصي الحقائق البرلمانيةوصل وزير داخلية إقليم كردستان ريبر احمد الى مبنى مجلس النواب لحضور اجتماع لجنة تقصي الحقائق بشأن القصف الصاروخي الإيراني لاربيل .وتعقد لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المكلفة بالتحقيق في استهداف أربيل، اجتماعاً مهماً، بحضور رؤساء الكتل البرلمانية، واعضاء اللجنة التي يرأسها حاكم الزاملي.



ويتوقع المراقبون أن يكون للبرلمان قرارات بعد انتهاء الاجتماع.

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