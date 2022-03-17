البرلمان يخاطب الادعاء العام بشأن قطعة ارض وهبها البعث إلى شخص عربي

2022/03/17 | 11:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا مجلس النواب جهاز الادعاء العام الى التحفظ على قطعة أرض في مدينة الكاظمية مساحتها 34 دونماً وهبها نظام البعث الى شخص غير عراقي.

وخاطب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، رئيس الادعاء العام، باتخاذ الاجراءات القانونية للحفاظ على اموال وأملاك العراقيين المهدورة من قبل النظام السابق.



وطالب الزاملي رسمياً التحفظ على اضبارة العقار الواقع في شواطئ التاجيات، والبالغ مساحتها أكثر من (34 دونم) في مدينة الكاظمية.



ودعا الى عدم اجراء اي معاملة على العقار المذكور لحين استكمال التحقيق في الموضوع.

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