2022/03/17 | 11:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aZXB-rTTBh0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جولة اليوم من برنامج نسمات زاكروس في شارع الثقافة والفن "المتنبي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جولة اليوم من برنامج نسمات زاكروس في شارع الثقافة والفن "المتنبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).