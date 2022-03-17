2022/03/17 | 11:49 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت وزارة الدفاع البريطانية في أحدث تقرير استخباراتي إن الغزو الروسي لأوكرانيا "متعثر إلى حد كبير على جميع الجبهات"، وفقا لتغريدات الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المخابرات البريطانية: الغزو الروسي "متعثر على كل الجبهات") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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