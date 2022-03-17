نائب عن الإطار: التوافق هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة

2022/03/17 | 11:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكد النائب عن الإطار التنسيقي وعد القدو ، الخميس ، أن الأزمة السياسية تراوح مكانها لأكثر من خمسة اشهر رغم مبادرات حل الازمة السياسية التي تعيشها البلاد، مبينا ان التوافق هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال القدو في تصريح لـ/المعلومة/، إن […]

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