2022/03/17 | 11:55 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالفيديو.. وزير الداخلية في إقليم كردستان ريبر أحمد يصل مجلس النواب لحضور جلسة الاستضافة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: eRk01iRlzVI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالفيديو.. وزير الداخلية في إقليم كردستان ريبر أحمد يصل مجلس النواب لحضور جلسة الاستضافة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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