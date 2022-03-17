الاتحاد الآسيوي لـ(ايرث نيوز): فيفا يباشر إتصالاته لإيجاد أرض محايدة لمباراة العراق وإيران

2022/03/17 | 11:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد الآسيوي بكرة القدم، أن الاتحاد الدولي “فيفا”، باشر بإتصالاته مع عدة دول لإيجاد أرض محايدة لمباراة العراق والإمارات في تصفيات كأس العالم 2022 قطر.وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي عبد الخالق مسعود لـ”ايرث نيوز” إن “الاتحاد الدولي لكرة القدم، باشر بإتصالاته مع عدد من دول المنطقة من أجل إيجاد أرض […]

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