2022/03/17 | 12:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترفت عارضة الأزياء بيلّا حديد بأنها تشعر بالندم على إجرائها عملية تجميلية لأنفها عندما كانت مراهقة في الـ14 من عمرها، وذلك خلال مقابلة مع مجلة "فوغ" الأمريكية التي ستتصدّر صورة غلافها في نيسان/ أبريل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيلا حديد تشعر بالندم لإجراء عملية جراحية لأنفها بعمر الـ14 عامًا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيلا حديد تشعر بالندم لإجراء عملية جراحية لأنفها بعمر الـ14 عامًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).