تصريحات أمريكية تعزز رواية ضرب مركز للموساد بأربيل

2022/03/17 | 12:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عززت تصريحات لمسؤولين أمريكيين

سابقين، لمراسلين وصحف أمريكية، من

رواية الحرس الثوري الإيراني، بأن

المنشأة التي قصفها في أربيل الأحد

الماضي، كانت عبارة عن مركز تدريب

إسرائيلي لجهاز الموساد.

وكان الحر

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