2022/03/17 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة السياحة تعلن عن ضوابط إجازة المرافق السياحية - عاجل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة السياحة تعلن عن ضوابط إجازة المرافق السياحية - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة السياحة تعلن عن ضوابط إجازة المرافق السياحية - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).