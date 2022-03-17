وزارة تقرر استمرار دوام موظفيها بنسبة 50% لمدة شهرين

2022/03/17 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الإسكان والاعمار، اليوم الخميس، عن استمرار دوام موظفيها بنسبة 50% لمدة شهرين تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطننية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه بتوجيه واشراف وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة المهندسة نازنين محمد وسو، ترأس وكيل الوزارة للشؤون الادارية يلماز شهباز، الاجتماع الدوري للجنة خلية الازمة الخاصة بتسخير امكانية الوزارة وتشكيلاتها في التصدي لوباء كورونا المستجد، وتنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وتضمنت الاجراءات الاخيرة:

استمرار الدوام بنسبة 50% لموظفي الوزارة والتشكيلات التابعة لها ولمدة شهرين، مع متابعة الموقفين الوبائي والتلقيحي للموظفين.

التأكيد على الالتزام بشروط السلامة والوقاية الصحية اثناء الدوام الرسمي.

الاستمرار بفرض عقوبة الغياب للممتنعين عن التلقيح، حسب قرار مجلس الوزراء في الجلسة 22 لسنة 2021، مالم يزودوا الجهات المعنية في دوائرهم بالمسحات الطبية الاسبوعية التي تثبت سلامتهم من الفيروس.

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