الكيان الإسرائيلي يضيق بنفسه ويفكر بشراء جزر يونانية للجوء اليها!

2022/03/17 | 12:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… شهدت الساحة الصهيونية في الآونة الأخيرة نقاشا بصوت منخفض عن فرضية شراء جزر في عرض البحر المتوسط؛ للجوء إليها في حالة اندلاع حرب بين إسرائيل وأي من الجبهات المحيطة بها.وقد سبق أن اقترح المحامي أفري شتاينر، عضو مجلس إدارة شركة ” Haymanot همنوتا”، التابعة للصندوق القومي اليهودي الذي يشتري الأراضي داخل “إسرائيل”، القيام […]

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