النجف تتلقى نحو ربع مليون طلب لتوزيع أراضي سكنية

2022/03/17 | 12:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت محافظة النجف الاشرف، الخميس، عن تلقي نحو 220 ألف طلب ضمن مبادرة “داري” لتوزيع قطع الأراضي السكنية، فيما أشار الى توزيع 3120 قطعة أرض سكنية لغاية نهاية العام.وقال مستشار المحافظ لشؤون البلديات أحمد الحلو في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “هذه المبادرة يرعاها مكتب رئيس الوزراء وقد هيأت المحافظة المتطلبات الخاصة بها، […]

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