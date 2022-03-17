الليبرالية والبيروقراطية وزجاجة الويسكي اليابانية - آزاد أحمد علي

2022/03/17 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#آزاد_أحمد_علي بعد انتهاء مدة إدارة ترامب، والتي ترافقت لأول مرة في تاريخ أمريكا بحركة عسكرية وما يشبه اعمال العصيان حتى تم تسليم السلطة الى إدارة جو بايدن المنتخبة، وشكلت عملية اخراج السلطة من مخالب ترامب وأنصاره الشعبويين مهمة حساسة مازالت تداعياتها تتفاعل في الداخل الأمريكي.



بعد أن تسلم وزير خارجية أمريكا الحالي انتوني بلنكين مهامه في وزارة الخارجية، وفي الوقت الذي كانت أوضاع العالم قد عصفت بها تويتات تر ......





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