الديمقراطي: لا توافق مع الاتحاد وكرة الرئاسة مررت لمجلس النواب

2022/03/17 | 12:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الخميس، عدم وجود اتفاق مع غريمه الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن انتخاب رئيس الجمهورية، موضحاً أن الانتخابات داخل البرلمان هي من تعطي كلمة الفصل بالمنصب.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقالت عضو الحزب ميادة محمد في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “العرف السياسي اعطى منصب رئيس الجمهورية للأحزاب […]

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