2022/03/17 | 12:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت تربية محافظة صلاح الدين اليوم الخميس، اغلاق الموقع الرسمي “الفيس بوك” التابع لادارات المدارس في كافة اققضية المحافظة.

ظهرت المقالة تربية صلاح الدين تتخذ قرارا بشان “الفيس بوك” التابع لادارات المدارس أولاً على ايرث نيوز.

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