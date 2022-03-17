النزاهة تنفذ عمليات لضبط متهمين بالإضرار بالمال العام والابتزاز في نينوى

2022/03/17 | 12:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن تنفيذ أربع عمليَّات ضبطٍ في محافظة نينوى، لعددٍ من المُتَّهمين بالإضرار بالمال العام والابتزاز والرشوة.وذكر بيان للهيئة، ان “فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى قام بضبط اثنين من أعضاء لجنة التنفيذ أمانة لمشاريع تأهيل مدارس في مُديريَّة التربية في المُحافظة”، مُشيرا إلى أنَّ “المُتَّهمين قاما بالاعتماد على مقاولين لتأهيل […]

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