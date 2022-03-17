إقبال جماهيري كبير على شراء تذاكر مباراة العراق وزامبيا

2022/03/17 | 12:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهدت منافذ بيع تذاكر مباراة العراق وزامبيا الودية، إقبالاً كبيراً من قبل الجماهير الراغبة بحضور المباراة الودية غداً الجمعة.وقال مراسل “ايرث نيوز” إن الجماهير العراقية توافدت بشكل كبير على شراء تذاكر مباراة العراق وزامبيا الودية والمقرر إقامتها يوم غد الجمعة.واوضح أن منافذ بيع التذاكر في ملعب الشعب الدولي شهدت زحاماً كبيراً […]

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