نائب.. بغداد مطالبة بتحرك عاجل ضد انتهاك السيادة من قبل إيران وتركيا: هذا ما نحذر منه!

2022/03/17 | 12:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السكوت سيعطي دافع لدول أخرى.

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