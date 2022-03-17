الحشد الشعبي يرفع عددا من المقذوفات في سهل نينوى

2022/03/17 | 12:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن الحشد الشعبي، الخميس، عن رفع قواته عددا من المقذوفات من مخلفات تنظيم “داعش” الاجرامي في سهل نينوى.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من اللواء 30 في هيئة الحشد الشعبي رفعت، اليوم، عددا من المقذوفات في سهل نينوى”.وأضاف […]

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