ميسان تعطل الدوام الرسمي ليوم السبت المقبل

2022/03/17 | 12:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسانقررت محافظة ميسان، الخميس، تعطيل الدوام الرسمي ليوم السبت المقبل.وقال مراسل (بغداد اليوم)، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم السبت المقبل بمحافظة ميسان".

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