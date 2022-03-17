النزاهة تنفذ عمليات لضبط متهمين بالإضرار بالمال العام والابتزاز والرشوة في نينوى

2022/03/17 | 12:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن تنفيذ أربع عمليات ضبط في محافظة نينوى، فيما بينت أن تلك العمليات أفضت إلى ضبط عدد من المتهمين بالإضرار بالمال العام والابتزاز والرشوة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى قام بضبط اثنين من أعضاء لجنة التنفيذ أمانة لمشاريع تأهيل مدارس في مُديرية التربية في المحافظة، حيث قام المتهمين بالاعتماد على مقاولين لتأهيل 5 مدارس، فضلاً عن جلب وصولاتٍ وهمية دون تدقيقها من قبل لجنة التنفيذ".

وأضافت انه "تم ضبط المُتَّهمين في قسم الأبنية المدرسيَّـة في مُديريَّة التربية في المُحافظة، كما تمَّ ضبط أصل مُعاملات إطفاء السلف للمشاريع المذكورة".

وأشارت الهيئة في بيانها إلى انه "في عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمكَّنت ملاكات المُديريَّة، التي انتقلت إلى مدينة ألعاب الموصل السياحيَّـة، من ضبط أصل إضبارة قاعةٍ مناسبةٍ مُستأجرةٍ أرضها البالغة مساحتها 875 م2 من مدينة الألعاب دون استحصال المُوافقات الأصوليَّـة من الجهات ذات العلاقة، بالرغم من تبليغ المستأجر أكثر من مرَّة بضرورة إيقاف العمل، لعدم موافقة مُديريَّة التخطيط العمرانيِّ في نينوى على إنشاء القاعة؛ لتأثيرها على المساحات الخضراء داخل المدينة".

وأوضحت أنَّه "تمَّ خلال العمليَّة ضبط عقد إيجار القاعة والتصاميم والمُخطَّطات والتبليغات والأوامر الإداريَّة، التي شدَّدت على عدم المُوافقة على المباشرة بإنشاء القاعة"، مؤكدة ان "الفريق تمكَّن في عمليَّةٍ أخرى من ضبط مُدير شعبة الرقابة الصحيَّة في الجانب الأيمن من مدينة الموصل واثنين من المُوظَّفين، لإقدامهما على ابتزاز أصحاب محال بيع المواد الغذائيَّة ومُساومتهم على دفع الرشى أو التصريح بأنَّ المواد الغذائيَّة الموجودة في تلك المحال مُخالفة للشروط الصحيَّـة".

ولفتت الهيئة إلى أنَّ "العمليَّة الرابعة أسفرت عن ضبط ثلاثة مُتَّهمين مُتلبِّسين بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود من أحد المُوظَّفين المفصولين؛ لقاء إيهامه بإمكانيَّة إعادة تعيينه في إحدى الوزارات الأمنيَّة، مبينة انه "تمَّ تنظيم أربعة محاضر ضبطٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات وأحكام القرار 160 /ثانياً / لسنة 1983".

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