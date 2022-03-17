فلاحو المثنى: المزارعون سيضطرون لبيع الحنطة الى التجار

2022/03/17 | 12:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… حذر رئيس الجمعيات الفلاحية في المثنى عواد عطشان الأعاجيبي، الخميس، من ان الفلاحين قد يضطرون الى بيع الحنطة للتجار اذا استمر تأخر تسليم مستحقاتهم.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الأعاجيبي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “مستحقات الفلاحين للموسم الشتوي الماضي ما زال قسم كبير منها بذمة الحكومة […]

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