2022/03/17 | 12:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بنما,-(أ ف ب) – ادت صواريخ روسية إلى إغراق سفينة تجارية ترفع علم بنما في البحر الأسود وإلحاق اضرار بسفينتين أخريين، على ما أعلن الأربعاء مسؤول الإدارة البحرية في بنما نورييل أراوز، موضحا أن طواقم السفن الثلاث سالمون.وقال نورييل أراوز للصحافيين “نعلم أن ثلاث سفن (ترفع علم بنما) كانت ضحية هجمات صاروخية روسية” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صواريخ روسية تغرق سفينة ترفع علم بنما في البحر الأسود ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صواريخ روسية تغرق سفينة ترفع علم بنما في البحر الأسود ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).