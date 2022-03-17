سياسي كردي: لا يمكن تمرير جلسة البرلمان بدون توافق البيت الشيعي

2022/03/17 | 12:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، طارق جوهر، اليوم الخميس، أنه يمكن تمرير جلسة البرلمان بدون توافق البيت الشيعي، مبينا ان المشكلة الاساس تتعلق بمن هو الكتلة الاكبر.وقال جوهر لوكالة ايرث نيوز، إن “العملية السياسية بشكل عام تأخرت كثيرا من اجل الاتيان بحكومة عراقية تمثل المواطنين العراقيين والمكونات الاساسية”، مبينا ان “الاتحاد الوطني […]

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