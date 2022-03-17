من عدة محاور.. انطلاق عملية أمنية في ديالى – عاجل

2022/03/17 | 12:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، إطلاق عملية أمنية من عدة محاور لتعقب خلايا داعش في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قيادة قاطع عمليات ديالى في الحشد أطلقت عملية أمنية من عدة محاور لتعقب خلايا داعش في خانقين".وأضاف البيان، أن العملية "شاركت فيها ألوية القيادة وصنوفها المتمثلة باللواء الأول و23 و28 و110 لتأمين المناطق المحاذية لنهر الوند بشكل كامل في قضاء خانقين".

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