ضبط 9 أطنان من الأدوية المهربة في بغداد

2022/03/17 | 12:45 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت وكالة الاستخبارات ضبطها 9 أطنان من الأدوية المهربة في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ان الادوية المهربة لا تحمل أوراقا ثبوتية وغير خاضعة للفحص تم العثور عليها في أحد المذاخر بمنطقة السعدون بمحافظة بغداد، مبينة أنه “تم القبض على ثلاثة متهمين مالكي المذخر.

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