صادقون: لايمكن التفريط بوحدة البيت الشيعي وانتخاب الرئيس ستجري دون توافق

2022/03/17 | 12:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب السابق عن كتلة صادقون احمد الكناني، الخميس، استحالة التفريط في وحدة البيت الشيعي من اجل مكاسب سياسية ضيقة، مبينا أن بعض الاطراف السياسية تحاول وبكل الطرق رفع مستوى الخلاف الشيعي للاستفادة منه.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الكناني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الذهاب بعض الاطراف السياسية […]

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