كوليرا وشلل أطفال وحصبة.. أمراض معدية تتفشى في أوكرانيا بموازاة كورونا

2022/03/17 | 12:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر مسؤولو الصحة حول العالم من ارتفاع حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في أوكرانيا جراء الغزو الروسي، لكن ثمة أمر آخر يثير قلق الأطباء وهو تفشي أمراض معدية أخرى، مثل شلل الأطفال، والكوليرا، والحصبة.

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