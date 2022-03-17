2022/03/17 | 12:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تكبد الاتحاد العراقي بكرة القدم، خسارة مالية كبيرة بسبب نقل مباراة العراق والإمارات من بغداد إلى أرض محايدة.وقال مصدر في الاتحاد لـ”ايرث نيوز” إن “اتحاد الكرة وفور صدور قرار فيفا بإقامة مباراة الإمارات في بغداد، باشر اتحاد الكرة بإجراء التحضيرات اللوجستية وإنفاق المبالغ من أجل إظهار المباراة بأفضل صورة ممكنة”.وبين أن […]

ظهرت المقالة قرار “فيفا” يكلف العراق 250 ألف دولار أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار “فيفا” يكلف العراق 250 ألف دولار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار “فيفا” يكلف العراق 250 ألف دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).