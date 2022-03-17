الصيادي: التحالف الثلاثي متشارك بـ”المالات والمولات” ومختلف على وحدة العراق!

2022/03/17 | 12:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم عضو لجنة النزاهة النيابية السابق كاظم الصيادي، الخميس، اطرافا ضمن التحالف الثلاثي بمحاولة افشال اي تقارب شيعي من اجل الاستمرار في سرقة العراق، مبينا ان التحالف الثلاثي غير قادر على تشكيل الحكومة دون الاطار التنسيقي.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الصيادي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن […]

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