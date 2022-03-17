2022/03/17 | 12:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QItB2MMH52w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ميرا زهران : تقليل السكر وزيادة البروتينات افضل طريقة للحفاظ على صحة الدماغ) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ميرا زهران : تقليل السكر وزيادة البروتينات افضل طريقة للحفاظ على صحة الدماغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).