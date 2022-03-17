الحشد الشعبي: انطلاق عملية أمنية في خانقين

2022/03/17 | 12:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن انطلاق عملية أمنية في قضاء خانقين.وذكر إعلام الحشد في بيان، أن “قيادة قاطع عمليات ديالى في الحشد الشعبي أطلقت عملية أمنية من عدة محاور لتعقب خلايا داعش في قضاء خانقين”.وأضاف، أن “العملية شارك فيها ألوية القيادة وصنوفها المتمثلة باللواء الأول و23 و28 و110 لتأمين المناطق المحاذية […]

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