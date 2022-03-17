2022/03/17 | 12:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت محافظة واسط، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي ليوم السبت المقبل.وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي في بيان مقتضب ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “يوم السبت المقبل سيكون عطلة للمدارس، تيمناً بالذكرى العطرة المباركة لمولد منقذ البشرية، مولانا الإمام الحجة المنتظر (عج) يوم ١٥ شعبان الأغر”.يذكر ان محافظة ميسان كانت قد […]

ظهرت المقالة بعد ميسان..



واسط تعطل الدوام الرسمي للمدارس ليوم السبت المقبل أولاً على ايرث نيوز.

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