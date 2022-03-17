حزب البارزاني: عدم مشاركة ستسهم بتعقيد انتخاب الرئيس

2022/03/17 | 13:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اقر الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، الخميس، بأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستتعقد في حال مقاطعتها من قبل الاطار التنسيقي.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقالت المتحدثة باسم كتلة الحزب النيابية النائبة فيان دخيل في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” مشاركة الإطار بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية مرهونة […]

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