الاتحاد الاسيوي يقدم مقترحا بشأن مباراة العراق والامارات

2022/03/17 | 13:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بإقامة مباراة منتخبي العراق والإمارات في العاصمة بغداد في الرابع والعشرين من شهر آذار.

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