الآتحاد الآسيوي يقدم مقترحًا بشأن إقامة مباراة العراق والإمارات: في السعودية

2022/03/17 | 13:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

اقترح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة مباراة العراق والإمارات في السعودية كـ"أرض محايدة".

وقالت الوكالة الرسمية، وتابعها "ألترا عراق"، بأنّ "الاتحاد الآسيوي اقترح إقامة مباراة العراق والإمارات في السعودية كأرض محايدة".

وفي وقت سابق، قال الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم في رسالة إلى الاتحاد العراقي، إنّ "بعد هجمات الصواريخ الأخيرة في العراق المبلغ عنها في 13 آذار/مارس 2022 مع التحولات الواسعة في الأمن العالمي للأسابيع الأخيرة فقد تم إنجاز إعادة تقييم لموقف السلامة والأمن في العراق بصورة مشتركة من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي".

وبناءً على هذا التقييم تقرّر بأنّ "المباراة المذكورة ستقام في مكان محايد بسبب الخطر المتزايد المعرف جزء من هذا التقييم".

ولأنّ المباراة على وشك الحدوث في أقل من 10 أيام، فالترتيبات اللوجستية للمكان الجديد تتطلب حلًا سريعًا وثابتًا، بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولذلك قرر بأن "المباراة ستقام في نفس التأريخ المحدد أصلًا 24 آذار/مارس 2022 في موقع ملائم يؤكد من قبل الاتحاد الدولي في الأيام القادمة".

ولنفس الأسباب "سيقوم الاتحاد الدولي بصورة استثنائية بتغطية كافة التكاليف المتعلقة باستضافة المباراة بدلًا من تلك التي كان سيتحملها الاتحاد العراقي لكرة القدم".

وجاء في الرسالة أخيرًا: "يود الاتحاد الدولي أن يشكركم لتفهمكم بصدد هذا القرار الصعب والمؤسف والذي ندرك أنه خارج سيطرة كرة القدم لكن كان ضروريًا لمصلحة وسلامة وأمن كافة المشاركين".

وأبدت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، استغرابها من نقل مباراة العراق والإمارات من ملعب المدينة شرقي بغداد إلى "أرض محايدة".

وقال بيان للجنة الأولمبية، إنها "تستغرب موقف الفيفا والاتحاد الآسيوي بنقل مكان مباراة منتخب العراق الوطني وشقيقه الإماراتي من ملعب المدينة في العاصمة بغداد إلى ملعب محايد".

ودعت اللجنة الأولمبية الفيفا والاتحاد الآسيوي إلى "إنصاف الكرة العراقية واحترام منطق التنافس العادل والسماح للمنتخبات الكروية العراقية بخوض مبارياتها الرسمية على ملاعب عموم البلاد بالنظر لاستقرار الموقف الأمني واستتبابه بالقياس لما يجري في الكثير من بلدان المعمورة التي تحتضن ملاعبها مباريات منتخباتها".

بدوره، قال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم احمد الموسوي في مؤتمر صحفي إنّ "الاتحاد العراقي لكرة القدم تسلم رسالة من الاتحاد الدولي تتضمن قرار نقل مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الإماراتي إلى أرض محايدة وهي الأردن".

كما أكد أمين سر الاتحاد محمد فرحان خلال المؤتمر أنّ "هذا القرار جاء على خلفية القصف الصاروخي الأخير الذي تعرضت له أربيل".

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