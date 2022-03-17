كيف نتجنب ضعف البصر عند العمل على الكمبيوتر ؟

2022/03/17 | 13:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت الدكتورة ناتاليا فوروشيلوفا،

أخصائية طب العيون، أنه لا توجد طرق

خارقة لمنع ضرر العيون الناجم عن العمل

أمام شاشة الكمبيوتر، ولكن يمكن تقليل

هذا الضرر.

وتشير الأخصائية في حديث لوكالة

نوفوستي الرو

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