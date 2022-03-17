السعودية بين الدولار الأمريكي واليوان الصيني !!

2022/03/17 | 13:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.نبيل المرسومي

في عام ١٩٧٣ وافق ملك السعودية فيصل على

قبول الدولار كعملة وحيدة لشراء النفط

مقابل تقديم امريكا الحماية العسكرية

لحقول النفط السعودية.

وفي عام ١٩٧٥ وافقت دول اوبك الاخرى على

تس

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