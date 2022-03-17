2022/03/17 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادوجه مدرب منتخبنا الوطني للشباب عماد محمد، اليوم الخميس، رسالة للاتحاد للحفاظ على "ما تبقى من أسم العراق".وقال محمد في منشور له على الفيسبوك تابعته (بغداد اليوم): "نقاط مهمة الى الاتحاد العراقي إذًا أراد الحفاظ على ما تبقى من اسم العراق وارجاع حقة في جميع المحافل الكروية على مستوى العالم١-الانسحاب من منطقة غرب اسيا واللعب في وسط اسيا٢-عدم المشاركة في اي بطولة ودية تنظم مع جميع الدول التي ترفض اللعب في العراق٣-عدم اقامة اي معسكرات او مباريات ودية مع جميع دول اسيا والتعاون مع الاتحادات الذي تبعث رسائل دعم الى الاتحاد الاسيوي والدولي فقط٤-اقامة معسكرات لجميع فرقنا في افريقيا واوربا وامريكا الجنوبية من اجل تطوير كرة القدم ٥-عدم اعطاء صوت العراق الى اي اتحاد لم يطبق النقاط اعلاة في انتخابات الاتحاد الاسيوي".واضاف: "انا اول عراقي مستعد الوقوف مع الشارع والجمهور العراقي في مظاهرات كبيرة من اجل رفع الظلم والحيف عن كرتنا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عماد محمد يوجه رسالة للاتحاد للحفاظ على "ما تبقى من أسم العراق") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عماد محمد يوجه رسالة للاتحاد للحفاظ على "ما تبقى من أسم العراق") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).