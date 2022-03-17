وزير داخلية إقليم كردستان: الصواريخ التي ضربت أربيل تستخدم في حالات الحرب فقط

2022/03/17 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد، اليوم الخميس، ان الصواريخ التي ضربت أربيل تستخدم في حالات الحرب فقط.

وقال احمد من داخل اجتماع في بغداد تابعته (بغداد اليوم) إن "قصف أربيل تجاوز على السيادة العراقية وخرق للاتفاقيات والمعاهدات حسن الجوار".

وأضاف "نثمن الموقف الوطني لمجلس النواب العراقي وتضامنه مع الإقليم".

وأشار أحمد إلى انه "للأسف الصواريخ التي استخدمت لضرب أربيل، هي صواريخ حربية ذكية عابرة للحدود لا تستخدم إلا في حالات الحرب"، مبيناً ان "المواقع المستهدفة هي موقع مدني لإقامة مستثمر كردي عراقي معروف على مستوى العراق".

وتابع ان "إقليم كردستان منفتح ومتعاون مع الجميع ومستعد لأي لجنة تأتي وتحقق وتكشف مواقع القصف في أربيل".

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