نائبة: تواجد الموساد في أربيل ينذر بكارثة امنية

2022/03/17 | 13:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… حذرت عضو مجلس النواب سهيلة السلطاني، الخميس، من ان تواجد مواقع ومقرات للموساد الصهيوني في إقليم كردستان العراق ينذر بكارثة امنية تهدد البلاد.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقالت السلطاني في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “وجود قواعد أمريكية وقوات أجنبية واستخبارات إسرائيلية في العراق أمر مرفوض ولا يمكن القبول به […]

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