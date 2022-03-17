سفينة نقل اماراتية تغرق قبالة ميناء عسلوية جنوبي ايران

2022/03/17 | 13:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن رئيس دائرة السلامة وحماية البيئة البحرية بدائرة الموانئ والملاحة البحرية لمحافظة بوشهر (جنوب ايران)، الخميس، ان سفينة نقل عربات اماراتية تعرضت للغرق على بعد 30 ميلا من ميناء عسلوية التابع للمحافظة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ونقلت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية “ارنا”، انه “فور تبلغ السلطات البحرية في […]

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