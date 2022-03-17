وزير داخلية إقليم كردستان: هجوم اربيل تم بصواريخ ذكية تستخدم بالحرب فقط

2022/03/17 | 13:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد، اليوم الخميس، أن قصف أربيل تجاوز على السيادة العراقية وخرق للاتفاقيات ومعاهدات حسن الجوار.

وذكر احمد خلال إجتماع لجنة تقصي الحقائق النيابية، "للأسف الصواريخ التي أُستخدمت لضرب أربيل، هي صواريخ حربية ذكية عابرة للحدود لا تستخدم إلا في حالات الحرب"، مبينا ان "المواقع المستهدفة، هي موقع مدني لإقامة مستثمر كوردي عراقي معروف على مستوى العراق".

واضاف ان "إقليم كردستان منفتح ومتعاون مع الجميع ومستعد لأي لجنة تأتي وتحقق وتكشف مواقع القصف في أربيل".

وأحتضنت قاعة مجلس النواب، اليوم، أجتماعا للجنة تقصي الحقائق التي شُكلت للتحقيق في ملابسات الهجوم الإيراني الأخير على مدينة أربيل.

وقال مراسلنا: "بدء اجتماع لجنة تقصي الحقائق النيابية بحضور وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد داخل القاعة الدستورية في البرلمان".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وصل وزير داخلية اقليم كردستان ريبر أحمد إلى مجلس النواب بعد دعوته من قبل رئاسة المجلس لبحث تداعيات الهجوم الأخير الذي تعرضت له مدينة اربيل .

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