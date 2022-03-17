تركيا تتصدر هذه الدول بنسبة ارتفاع أسعار العقارات في 2021

2022/03/17 | 13:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بناء على نتائج تقرير "مؤشر الأسعار العالمية" الصادر عن "نايت فرانك"، شركة الاستشارات العقارية المستقلة، ارتفعت أسعار العقارات السكنية على الصعيد العالمي بمعدل بلغت نسبته %10.3 في عام 2021.

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