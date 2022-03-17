2022/03/17 | 13:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - محمد الطالبي

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، قيامها بعملية رصد يومي للشائعات ميدانياً والكترونياً، فيما حددت عقوبة مطلقي الشائعات.

وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية ورئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قسم مكافحة الشائعات في دائرتنا يقوم باستمرار بعملية رصد يومي ميداني وأليكتروني، وأيضاً رصد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأخرى".

وأضاف، أن "المواد القانونية واضحة في قانون العقوبات العراقي وعملية المحاسبة تصل إلى الغرامة وحتى الحبس لاسيما في الظروف الاستثنائية أو التعمّد في عملية نشر الأخبار الكاذبة بداعي زعزعة الأمن أو ضرب الاقتصاد أو غيرها".

وأعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق، عن رصد 7825 شائعة خلال العام الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديد عقوبة مطلقي الشائعات ميدانياً وألكترونياً في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديد عقوبة مطلقي الشائعات ميدانياً وألكترونياً في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).