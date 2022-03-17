أوقفوا فلاديمير بوتين قبل ان يصاب بالجنون ويحرق العالم - احمد موكرياني

2022/03/17 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني قرأنا في التأريخ ان أعتى المجرمين كانوا لا يتقاتلون مع الضعاف ولا يقتلونهم لسببين:1. يشفقون على الضعيف ولا يعتبرون هزيمة الضعيف او قتله انتصار لهم يتفاخرون به.2. وإذا انهزم المجرم بيد ضحية ضعيفة بسبب عدم تقديره لقوة الضعيف سيكون عارا عليه مدى الحياة.فان فلاديمير بوتين انهزم في معركته مع أوكرانيا، احدى المستعمرات السابقة للاتحاد السوفيتي وقوتها العسكرية لا تمثل 10 بالمئة من القوة ال ......





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