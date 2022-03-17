2022/03/17 | 13:29 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة بالوثيقة..



العراق يمنع دخول الباخرة الإماراتية الغارقة أولاً على ايرث نيوز.

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