نتائج مشرفة للعراق في بطولة الشارقة الدولية البارلمبية

2022/03/17 | 13:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حصل المنتخب العراقي البارالمبي، على المركز الثالث في ختام بطولة الشارقة الدولية والمؤهلة إلى اسياد الصين بحصيلة بلغت 23 وساما ملونا.وقال عضو المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية ورئيس اتحاد العاب القوى البارالمبي مهدي باقر في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ “الحمد لله على كل شيء بعد حصول منتخبنا الوطني لالعاب القوى البارالمبي على الترتيب […]

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